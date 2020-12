Il futuro del centrocampista Paul Pogba sembra sempre più delinearsi. Il calciatore francese potrebbe tornare alla Juventus già dalla prossima sessione di calciomercato, come confermato dal procuratore Mino Raiola. L’addio al club bianconero è stato un pò traumatico per entrambe le parti, il Manchester United si è presentato a Torino con una valigia di soldi, più di 100 milioni di euro: è stato un vero affare per la Vecchia Signora considerando l’arrivo in Italia a parametro zero. Il rapporto con gli inglesi non è mai decollato, il francese non è riuscito a mettere in mostra le sue enormi qualità ed anche il rapporto con gli allenatori non è mai stato idilliaco.

Il futuro di Pogba

Il futuro di Paul Pogba sarà sicuramente lontano dal Manchester United. Il contratto è in scadenza nel 2022, i Red Devils vorrebbero recuperare almeno una parte dei soldi spesi e l’unica forma possibile per un trasferimento nel mese di gennaio sembra quella in prestito con obbligo di riscatto. Sono tanti i club interessati alle prestazioni del calciatore, in Spagna piace al Real Madrid, in Francia al Psg. Ma il club cha ha maggiori chance di chiudere l’accordo è la Juventus.

La Juventus in pole su Pogba, i motivi

La Juventus è in pole per assicurarsi le prestazioni di Pogba. In primo luogo per una questione tattica, il tecnico Andrea Pirlo avrebbe bisogno di un calciatore con le sue caratteristiche, un calciatore forte fisicamente ed in grado di essere pericoloso anche nella metà campo avversaria. Il calciatore ha lasciato un ricordo splendido a Torino, un amore così importante non si può dimenticare e sarebbe disposto anche ad un sacrificio economico pur di indossare la maglia bianconera. Infine è da tenere in conto anche l’ottimo rapporto con alcuni componenti della rosa, Pogba si sente con Buffon e Bonucci, i calciatori si scambiano spesso messaggi. Un altro indizio sul futuro di Pogba che potrebbe essere di nuovo a tinte bianconere.