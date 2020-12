Apoteosi per l’Atalanta che ha vinto sul campo dell’Ajax e ha staccato il pass per gli ottavi di finale della Champions League. Vera e propria impresa della squadra di Gasperini, decisivo un gol in contropiede di Muriel per il definitivo 0-1. I nerazzurri hanno raggiunto un risultato eccezionale per il secondo anno consecutivo, anche in campionato possono lottare per obiettivi di grande prestigio. Ma l’Atalanta deve fare i conti con problemi di spogliatoio, in particolar modo si è verificata una lite tra Gasperini e il Papu Gomez. L’argentino è stato impiegato dal primo minuto, si è parlato anche di possibili dimissioni.

Le parole di Gasperini

Intervistato ai microfoni di Sky Sport Gasperini ha dichiarato: “io faccio le scelte che ritengo opportune per il bene della squadra e non possono essere messe in discussione, l’incomprensione è nata così. Non possiamo dare retta a tutto, quando andrò via da Bergamo lo farò in assoluto concilio con la società, non ci saranno addii traumatici”.