Il Genoa ha deciso di esonerare l’allenatore Maran, salta una panchina nel campionato di Serie A. E’ l’esito delle valutazioni effettuate dal presidente Preziosi dopo la bruttissima sconfitta esterna sul campo del Benevento. Il rendimento in questo inizio di stagione è stato disastroso per i rossoblu, appena 7 punti conquistati in 13 partite frutto di 1 vittoria, 4 pareggi e ben 8 sconfitte.

Esonerato Maran, torna Ballardini

Al suo posto è stato scelto Ballardini, torna al Genoa per la quarta volta: nel novembre 2010 era subentrato a Gasperini, nel gennaio del 2013 aveva sostituito Luigi Delneri e nel 2017 aveva preso il posto di Juric. Adesso un nuovo ritorno dopo l’esonero di Maran, dovrà provare a risollevare la nave, per l’ennesima volta.