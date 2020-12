Gervinho è stato un grande protagonista nel bene e nel male. Nella serata di ieri si è conclusa la nona giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Genoa e Parma in un vero e proprio scontro per la salvezza. Colpo grosso per gli ospiti grazie ad una doppietta dell’ex Roma e scatto in classifica, per i rossoblu la situazione è invece sempre più drammatica. Ma Gervinho si è scatenato anche prima del match. L’ivoriano ha provato ad imitare Maradona come nel famoso riscaldamento prima della semifinale di Coppa UEFA del 1989 contro il Bayern Monaco, sulle note di Live is Life degli Opus. Il risultato però non è stato entusiasmante. In basso il video.