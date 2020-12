Dopo un certo numero di gol e a risultato già abbondantemente acquisito è giusto fermarsi o continuare a giocare? E’ questa una delle domande che non ha mai avuto una risposta certa nel mondo del calcio. E’ quanto successo nel campionato di Preferente Benjamin Futbol 7, ovvero dei bambini del 2011: nel mirino è finito il comportamento del Real Madrid, la partita disputata contro il Villaverde San Andres B ha fatto molto discutere.

Il Real Madrid ha vinto 31-0

Il Real Madrid ha dimostrato una forza impressionante, il risultato contro il Villaverde lascia poco spazio all’interpretazione: 31-0. Gli ospiti non hanno gradito e si sono sentiti umiliati: “Dimostriamo la nostra indignazione per questo tipo di situazione nel calcio formativo, da un lato i grandi club dovrebbero usare strategie sportive per evitare queste goleade, e dall’altro dalla Federazione è necessaria una ristrutturazione di queste categorie”. Il Real Madrid ha deciso di menzionare sui social la vittoria, ma senza riportare il risultato.