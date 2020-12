La partita del campionato di Serie A tra Milan e Parma si è aperta con l’infortunio del difensore Gabbia. Si sta giocando l’ultimo match dell’undicesima giornata del massimo campionato italiano, i rossoneri chiamati a rispondere alle vittorie di Juventus, Inter e Napoli.

Subito problemi per il tecnico Stefano Pioli, infortunio per il difensore Gabbia che si è fatta male dopo un contrasto con Cornelius, al suo posto è entrato Kalulu. Purtroppo non arrivano buone sensazioni, il problema del giovane difensore rossonero sembra serio. Accertamenti già nella giornata di domani. Poi la gara si sblocca con il gol di Hernani.