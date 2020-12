Gravissimo infortunio per Neymar: Thiago Mendes gli spezza la caviglia [VIDEO]

Si è verificato un gravissimo infortunio per l’attaccante Neymar. Si è giocata la partita tra il Psg e Lione, colpo grosso per la squadra ospite con il clamoroso risultato di 0-1. Piove sul bagnato per i padroni di casa che rischiano di perdere il calciatore ex Barcellona per tanto tempo.

L’infortunio di Neymar

Entrataccia di Thiago Mendes che spezza la caviglia di Neymar, il calciatore brasiliano del Psg è costretto a lasciare il campo in lacrime ed in barella. Neymar è stato subito trasportato in ospedale per accertamenti. Il rischio è quello di uno stop lunghissimo. In basso il video.