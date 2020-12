La Juventus ha conquistato una vittoria convincente nella partita del campionato di Serie A e Cristiano Ronaldo si è scatenato anche dalla panchina. I bianconeri sono stati protagonisti di una prova di forma nella partita della 13esima giornata del massimo torneo italiano, il risultato di 0-4 contro il Parma non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Gli ospiti trovano il vantaggio con una rete dell’ex Kulusevski, poi si scatena il portoghese che mette a segno una doppietta, a chiudere i conti è stato Morata, impatto strepitoso per lo spagnolo che è stato protagonista anche in occasione dei primi due gol.

La reazione di Cristiano Ronaldo al gol di Morata

Cristiano Ronaldo è un trascinatore anche dalla panchina, in particolare sta circolando sul web il video della reazione di Cr7 al gol di Morata. L’ex Real Madrid e Manchester United si è lasciato andare al suo solito SIUUUU, accompagnato dal nome del compagno di squadra. “Morata, SIUUUU”, ha urlato Cristiano Ronaldo. La Juventus sembra dunque un gruppo vero, sembra tornato il sorriso dopo l’ultima stagione che ha fatto emergere qualche malumore all’interno dello spogliatoio. E Cristiano Ronaldo pensa al bene della squadra, questo è un segnale molto importante. In basso il VIDEO.