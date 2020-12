Non è assolutamente la stagione dei sogni. La Juventus ha iniziato un nuovo percorso, ma sta riscontrando più problemi del previsto. In campionato la stagione è deludente, la squadra di Andrea Pirlo ha perso tantissime occasioni, soprattutto contro squadre nettamente inferiori dal punto di vista tecnico. Ha fatto molto discutere l’assenza di Cristiano Ronaldo nella sfida contro il Benevento, discutibile la scelta di non portarlo nemmeno in panchina. Potrebbe invece giocare dal primo minuto contro la Dinamo Kiev. Prova a darsi una spiegazione Luciano Moggi.

“Si è avvertita la mancanza #CR7 che non stava bene ed era anche stanco…. Certo, se il portoghese dovesse fare i 90’ di #ChampionsLeague potrebbe passare il messaggio che qualcuno preferisce la Coppa al campionato dove ci sono invece da recuperare punti e posizioni”.