Napoli, Gattuso parla della sua malattia: “è autoimmune, si chiama miastenia”

Gennaro Gattuso si è presentato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio del Napoli nella partita di campionato di Serie A valido per la 14esima giornata e ha parlato della sua malattia agli occhi. Gli azzurri non sono andati oltre l’1-1 nella sfida contro il Torino, tutto è successo nel secondo tempo: ad aprire le marcature è stato Izzo, in pieno recupero il pareggio di Insigne. Occasione persa per il Napoli.

La malattia di Gattuso

Al termine della partita Gennaro Gattuso ha parlato della sua malattia: “sono 10-12 giorni che non sono me stesso. La vita è bella e bisogna affrontarla senza paura. Ho avuto questo problema. Sono vivo, tranquilli che non muoio. Negli ultimi giorni sto meglio. Vedevo doppio 24h al giorno. Ho una malattia autoimmune. Miastenia. È la terza volta che mi prende e sta volta mi ha preso forte”.