Un rinnovo meritatissimo. Il Napoli ha deciso di continuare il matrimonio con Gennaro Gattuso, ci sono tutte le possibilità per costruire un progetto vincente. Dopo le iniziali difficoltà, l’ex Milan ha preso in mano la situazione e portato la squadra azzurra a livelli altissimi. L’11 gioca a sua immagine e somiglianza, è molto aggressivo, ma ha dimostrato di poter giocare anche un ottimo calcio. Gattuso si sta confermando come uno dei migliori allenatori, le ultime stagioni sono state preziosissime per crescere soprattutto dal punto di vista tattico. Il presidente De Laurentiis dovrà aiutarlo tramite un percorso di alcuni anni e l’inserimento di calciatori importanti stagione dopo stagione, senza smantellare una squadra già competitiva.

Le parole di Giuntoli su Gattuso

Cristiano Giuntoli ha confermato l’intesa per il rinnovo di Gennaro Gattuso, le dichiarazioni a Sky Sport lasciano pochi dubbi. “So che gli avvocati si stanno scambiando le ultime carte. Noi siamo d’accordo su tutto, negli ultimi giorni sono arrivati i contratti ultimati e ora ne stanno discutendo gli avvocati delle parti”. Manca solo il nero su bianco e l’annuncio che dovrebbe arrivare a stretto giro di posta.