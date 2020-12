Paura per il presidente del Modena Romano Sghedoni, il numero uno del club è stato vittima di un incidente stradale, è stato investito mentre attraversava la strada. La squadra è impegnata nel campionato di Serie C, la brutta notizia è arrivata durante la preparazione della trasferta contro l’Arezzo. Il Modena sta disputando una stagione molto positiva, si trova al quarto posto in classifica, può puntare a confermarsi in zona playoff, ma anche la vetta della classifica non è poi così lontana, soltanto 5 punti che in un campionato come quello di Serie C si possono recuperare in poche partite.

L’incidente del presidente del Modena

Romano Sghedoni ha dovuto fare i conti con una disavventura, è stato investito mentre attraversava la strada, fortunatamente le conseguenze non sono state gravi. La conferma è arrivata direttamente dal club con un comunicato pubblicato sul sito internet: “Purtroppo dobbiamo informarvi che Romano Sghedoni, Presidente del Gruppo Kerakoll e della società Modena FC è stato investito da un’auto mentre a piedi attraversava la strada. Il Presidente è stato portato all’ospedale Policlinico di Modena e prontamente curato dallo staff medico che ringraziamo. Teniamo a rassicurare collaboratori e conoscenti che la situazione è costantemente monitorata e stabile, senza aspetti di particolare gravità. Il Presidente Romano Sghedoni ha solo bisogno di tempo e pazienza per recuperare i traumi subiti e ringrazia tutti per i pensieri positivi”.