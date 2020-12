Non sono mancate le polemiche per il calcio di rigore concesso al Sassuolo nella partita di campionato contro il Benevento. Si sta giocando l’undicesima giornata del campionato di Serie A, la squadra di De Zerbi ha intenzione di continuare a sorprendere, mentre gli uomini di Inzaghi hanno l’obiettivo di raggiungere la salvezza.

E’ bufera per il calcio di rigore concesso ai neroverdi, in particolar modo a lamentarsi sono stati i tifosi della Roma. I giallorossi avevano protestato proprio per un penalty non concesso alla Roma per un fallo di mano di Ayhan. L’episodio di oggi è stato molto simile: tocco di mano di Tuia con l’arbitro che fischia il rigore, Berardi non sbaglia.