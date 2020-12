Si è giocata la 12ª giornata giornata del campionato di Serie B, non sono mancate le emozioni ed i colpi di scena. Nel primo match successo del Venezia sul campo della Reggina, è sempre più crisi per il club calabrese. Il risultato più significativo è quello del Monza, dominio contro l’Entella con il risultato di 5-0, doppietta per Kevin Prince Boateng. Colpaccio del Frosinone contro la Reggiana e del Cosenza che domina contro l’Ascoli, i bianconeri sempre più in grande crisi. Il Cittadella vince 3-0 con il Vicenza, 1-0 per l’Empoli contro la Cremonese. Pareggi in Pisa-Pescara, Salernitana-Lecce e Spal-Chievo.

I risultati di Serie B, 12ª giornata

LUNEDI’ 14 DICEMBRE

ore 21:00

Reggina-Venezia 1-2

MARTEDI’ 15 DICEMBRE

ore 18:30

Reggiana-Frosinone 1-2

ore 21:00

Ascoli-Cosenza 0-3

Cittadella-L.R. Vicenza 3-0

Empoli-Cremonese 1-0

Monza-Entella 5-0

Pisa-Pescara 0-0

Pordenone-Brescia 1-1

Salernitana-Lecce 1-1

Spal-Chievo 0-0

CLASSIFICA

Empoli 25 Salernitana 24 Frosinone 23 Spal 22 Lecce 21 Venezia 21 Cittadella 20 Monza 20 Chievo 18 Brescia 14 Pisa 14 Pordenone 14 Reggiana 14 Cosenza 12 Vicenza 12 Reggina 10 Cremonese 9 Pescara 8 Ascoli 6 Entella 5

CLASSIFICA MARCATORI

Coda (Lecce) 8 reti Forte (Venezia) 8 reti Mancuso (Empoli) 7 reti Diaw (Pordenone) 6 reti Gargiulo (Cittadella) 6 reti Mazzocchi S. (Reggiana) 6 reti Novakovich (Frosinone) 5 reti Meggiorini (Vicenza) 5 reti Tutino (Salernitana) 5 reti Bajic (Ascoli) 5 reti Aramu (Venezia) 4 reti Boateng (Monza) 4 reti Dani Mota (Monza) 4 reti Mancosu (Lecce) 4 reti Marconi (Pisa) 4 reti Stepinski (Lecce) 4 reti Garritano (Chievo) 4 reti Strizzolo (Cremonese) 4 reti Gargiulo (Lecce) 4 reti La Mantia (Empoli) 4 reti Vido (Pisa) 4 reti

PROSSIMO TURNO (13ª GIORNATA)

VENERDI 18 DICEMBRE

ore 19

Entella-Pordenone

ore 21

Frosinone-Salernitana

SABATO 19 DICEMBRE

ore 14

Brescia-Reggiana

Chievo-Empoli

Cremonese-Cosenza

Vicenza-Ascoli

Lecce-Pisa

Reggina-Cittadella

ore 16

Pescara-Monza

ore 18

Venezia-Spal