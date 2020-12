Tantissime emozioni e risultati anche a sorpresa nella 14ª giornata del campionato di Serie B. Nel primo match successo della Salernitana che ha avuto la meglio dell’Entella con il risultato di 2-1, il Cosenza e il Venezia si sono divise la posta. Pareggio tra Vicenza e Reggina, una papera del portiere Plizzari non ha permesso ai calabresi di conquistare i tre punti. Il Monza supera in casa l’Ascoli e fa un interessante scatto in classifica. Il Pescara ed il Brescia si dividono la posta, gol e spettacolo tra Pisa e Chievo, il match si è concluso sul risultato di 2-2. Colpo grosso della Cremonese sul campo del Pordenone, ok la Spal contro il Lecce.

Risultati Serie B, 14ª giornata

LUNEDI’ 21 DICEMBRE

Salernitana-Virtus Entella 2-1

MARTEDI’ 22 DICEMBRE

Spal-Lecce 1-0

Pescara-Brescia 1-1

Cittadella-Frosinone 1-0

Monza-Ascoli 2-0

Pisa-ChievoVerona 2-2

Vicenza-Reggina 1-1

Pordenone-Cremonese 1-2

Cosenza-Venezia 0-0

Empoli-Reggiana alle ore 21.00

LA CLASSIFICA