Arriva un’indiscrezione clamorosa che riguarda Paul Pogba, il centrocampista potrebbe decidere di lasciare Mino Raiola. Ma andiamo con ordine. Il rapporto tra il francese e il Manchester United è ormai ai minimi storici, il Polpo non si è ambientato con la nuova realtà ed anche con gli allenatori la situazione è stata sempre molto delicata tra incomprensioni e battibecchi. La condizione ormai è di non ritorno, come confermato anche dall’agente dell’ex Juventus, già nella prossima sessione di mercato dovrà essere trovata una soluzione.

Le squadre interessate a Pogba

La squadra in pole ad assicurarsi le prestazioni di Paul Pogba è la Juventus. Il club bianconero ha una corsia preferenziale, può contare sulla disponibilità del calciatore che sarebbe ben felice di tornare con la maglia bianconera. Non mancano altre soluzioni in Italia, come le due squadre di Milano, più Real Madrid in Spagna e Psg in Francia.

L’ultimatum a Raiola

Incredibile ultimatum di Pogba all’agente Mino Raiola. Secondo quanto sottolineato da ‘Sport Bild’ è fortissimo il pressing del francese nei confronti del procuratore per trovare una sistemazione già dal mercato di gennaio. Altrimenti potrebbe addirittura decidere di cambiare agente.