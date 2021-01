Massimiliano Allegri è un allenatore molto desiderato dai migliori club europei, l’ultima esperienza è stata con la maglia della Juventus. La decisione del tecnico è stata quella di prendersi un anno sabbatico dopo le fatiche con il club bianconero. Successivamente sono andati in scena contatti che non hanno portato alla definitiva fumata bianca. Adesso ha intenzione di tornare grande protagonista e provare a vincere più trofei possibili.

Il nome di Massimiliano Allegri sta circolando con insistenza anche come possibile sostituto di Fonseca sulla panchina della Roma. La posizione del portoghese non è tranquilla ed i prossimi match saranno sicuramente decisivi per evitare l’esonero. L’ex Juve rappresenta una soluzione, così come Sarri e Spalletti. Secondo quanto riporta ‘Sport’ il Real Madrid del presidente Florentino Perez starebbe pensando al tecnico italiano come possibile erede di Zinedine Zidane, il ribaltone sarebbe stato programmato per la prossima stagione.