Amantino Mancini è stato un buon calciatore, è stato protagonista nel calcio brasiliano ed anche in Italia si è messo in mostra con le maglie di Roma, Inter e Milan. In particolar modo ha fatto vedere buone giocate con il club giallorosso, dal 2003 al 2008 ha collezionato più di 150 presenze e realizzando 40 gol. Le ultime rivelazioni hanno però fatto infuriare i tifosi della Roma, il riferimento sulla Lazio non è andato giù.

La frase di Mancini sulla Lazio

Amantino Mancini ai microfoni di Sky ha ricordato l’esperienza nella Capitale ed il riferimento alla Lazio non è stato apprezzato dai tifosi della Roma.

“Inzaghi sta facendo un ottimo lavoro con la Lazio, grazie soprattutto al modulo che gli dà equilibrio. La Roma dovrà essere attenta e cattiva, ma Fonseca sta lavorando molto bene con questa squadra. I giallorossi sono favoriti perché stanno attraversando un momento di maggiore solidità. Il derby però rimane sempre una partita particolare, che di solito viene portata a casa da chi riesce a essere più concentrato. Se mi dovesse chiamare la Lazio? Andrei ad allenarla perché sono un professionista”.