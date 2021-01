Antonio Cioffi ha fatto il suo esordio in Serie A con la maglia del Napoli, è considerato come uno dei migliori prospetti. La squadra azzurra ha dominato in lungo ed il largo contro la Fiorentina, la sfida non è mai stata in discussione. Al 79′ Gennaro Gattuso ha deciso per l’ingresso del giovane Antonio Cioffi, un’emozione veramente unica per un calciatore che ha del potenziale da mettere in mostra. Ovviamente non si può esprimere un giudizio definitivo, ma le prime impressioni sono state sicuramente positive. I margini di miglioramento sono veramente tanti, adesso l’allenatore dovrà trovare il coraggio di impiegarlo con maggiore continuità.

Chi è Antonio Cioffi

Antonio Cioffi è un calciatore offensivo, un’ala sinistra che preferisce partire da sinistra ma che può essere impiegato anche a destra. E’ in grado di giocare anche da attaccante di riferimento, è infatti un jolly e le sue caratteristiche possono risultare decisive. E’ un classe 2002, è nato a Maddaloni in Campania. E’ cresciuto a San Felice a Cancello, dove ha iniziato a giocare a calcio prima di entrare a far parte del Napoli. Si è messo in mostra con la Primavera del club azzurro. E’ stato convocato per alcune partite di Serie A ma senza mai entrare in campo. Ha fatto il suo esordio da professionista il 17 gennaio 2021 contro la Fiorentina, subentrando ad Insigne.