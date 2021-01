Le trattative sul fronte calciomercato sono sempre più calde. Le squadre di Serie A hanno intenzione di completare le rose in vista della seconda parte di stagione, l’obiettivo è quello di raggiungere il miglior risultato possibile in campionato ed in Champions League. Tantissime operazioni avviate, gli aggiornamenti nel dettaglio.

VALZER DI ATTACCANTI – Sta per prendere il via un vero e proprio valzer di attaccanti. La Fiorentina continua il pressing per Caicedo, il calciatore è spesso decisivo con la Lazio ma potrebbe lasciare lo stesso la Capitale: la trattativa non è facile, esistono però i margini per trovare un accordo. Il Genoa è tornato alla carica per Piatek, l’ostacolo principale per l’ex è rappresentato dall’ingaggio. La Sampdoria ha ufficializzato l’arrivo di Torregrossa dal Brescia.

ZACCAGNI – E’ sicuramente uno dei nomi più caldi del mercato. Indicazioni a Radio Kiss Kiss Napoli dal presidente del Verona, Maurizio Setti: “Ne stiamo parlando con il Napoli. Il calciatore interessa molto agli azzurri, ma non faremo nulla fino a giugno. A gennaio non si muove da Verona”.

PAVOLETTI – A sorpresa è uno dei calciatori più ricercati per il mercato di gennaio. La Juventus è sempre attenta in attesa di prendere una decisione definitiva per l’attacco, l’ultima soluzione porta al Milan. Il club rossonero ha intenzione di regalare una nuova pedina al tecnico Pioli per il reparto avanzato, sono stati avviati alcuni contatti con il Cagliari per valutare la fattibilità dell’operazione.

Le trattative di calciomercato, la mossa della Lazio e tutte le altre operazioni

LAZIO – Il presidente Lotito sta lavorando per regalare un innesto di spessore al tecnico Simone Inzaghi. Si tratta di Shkodran Mustafi dell’Arsenal.

LE ALTRE TRATTATIVE – Altre novità in casa Genoa, difficile l’arrivo di Papastathopoulos, il nome nuovo è quello di Onguéné del Salisburgo, può giocare sia in difesa che a centrocampo. Il Cagliari ha messo nel mirino Duncan per il centrocampo, la Sampdoria è pronta a chiudere per Sanasi Sy, terzino sinistro francese classe 1999 dell’Amiens SC.