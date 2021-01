La notizia in casa Milan è il ritorno al successo nel campionato di Serie A dopo il ko contro la Juventus, ma non è passato inosservato il gesto di Zlatan Ibrahimovic. La squadra di Stefano Pioli ha vinto senza particolari problemi contro il Torino, 2-0 il risultato finale con le reti messe a segno nel primo tempo da Leao e Kessie su calcio di rigore. Il Diavolo si conferma al primo posto in classifica, la stagione è sempre più entusiasmante ed il Milan può lottare fino alla fine per la vittoria dello scudetto.

La mossa di Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic ha recuperato dall’infortunio, l’assenza dello svedese è stato pesantissima ma il Milan è riuscito comunque a conquistare risultati importanti. Lo svedese è entrato all’85’ al posto di Leao, ma il gesto nel riscaldamento ha fatto notizia. L’ex Juve e Inter ha messo in mostra una mossa da arti marziali. Ibra ha fatto passare la gamba sulla testa di un membro dello staff tecnico di Pioli per ben due volte, il tutto è stato ripreso dalle telecamere. In basso il VIDEO di Ibrahimovic.