Domenica è in programma la partita tra il Chelsea ed il Manchester City, un vero e proprio big match valido per la Premier League ed in grado di fornire interessanti indicazioni per la zona alta della classifica. La stagione della squadra di Guardiola non è stata fino al momento entusiasmante e la situazione potrebbe peggiorare considerando le ultime positività al Coronavirus.

Nuove positività al Coronavirus, l’annuncio di Guardiola

Altre tre positività al Coronavirus per il Manchester City, l’annuncio è arrivato in conferenza stampa dal tecnico Guardiola: “Adesso abbiamo cinque giocatori fuori. La prima volta sono risultati positivi due giocatori e due membri dello staf, adesso altri tre giocatori”.

“Ho personalmente chiamato Ancelotti per spiegargli la situazione. Noi potevamo giocare, ma cosa sarebbe successo se avessimo viaggiato tutti in bus e qualche giocatore avesse preso il virus? Il giorno precedente eravamo tutti a contatto. Cosa sarebbe successo se avessimo infettato i giocatori dell’Everton?”