Il calciatore del Manchester City Benjamin Mendy è finito di nuovo nella bufera. Il difensore avrebbe violato il lockdown per la seconda volta in sei mesi, il primo caso si è verificato in occasione del Capodanno. Già in estate Mendy aveva invitato la modella Claudia Marino nella sua casa da oltre 5 milioni di euro nel Cheshire. In arrivo dalla Grecia, la ragazza non ha rispettato la quarantena fiduciaria di 14 giorni imposta dal governo.

L’incontro Mendy-Claudia Marino, i dettagli

Secondo quanto riferito dal ‘Sun’, la 22enne gli avebbe inviato uno screenshot con tutte le misure in vigore, Mendy l’avrebbe tranquillizzata: “Tu stai a casa mia. Andrà tutto bene, non controlleranno”. Claudia ha poi confessato al tabloid: “Non sono ingenua, so come sono i calciatori ma ho pensato che sarebbe stata una bella esperienza. Siamo entrambi single, non stavo facendo del male a nessuno. Abbiamo bevuto qualcosa e ci siamo fatti qualche risata”.