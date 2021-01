Il Napoli ha vinto contro il Parma nel match della 20esima giornata del campionato di Serie A, 2-0 il risultato finale con le reti messe a segno da Elmas e Politano. La squadra di Gennaro Gattuso riscatta la sconfitta contro il Verona e sale a quota 37 punti in classifica, gli stessi della Lazio. Il tecnico ha ammesso indirettamente che non rinnoverà il contratto, sono arrivate parole durissime anche contro De Laurentiis.

Lo sfogo di Gattuso

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Gattuso ha ammesso: “qui prendo schiaffi a destra e a manca ogni giorno, come se fossimo ultimi in classifica. È difficile. Si smanetta tanto, ai giocatori qualcosa rimane. Io non leggo nulla, può mandarmi qualcosa il mio avvocato, ma io non leggo nulla perché altrimenti mi faccio del male da solo”.

Poi su De Laurentiis: “il rapporto è sempre stato buono, non posso negare che dopo gli ultimi 15-20 giorni da parte mia un po’ di delusione per quanto successo c’è. Non sono ipocrita, sono un essere umano e dico quello che penso. Ma c’è rispetto, io sono un dipendente, ho chiesto un giocatore (Bakayoko) e me l’ha preso. Secondo me è stata gestita male. Tante squadre mi hanno chiamato, c’era qualche appuntamento e non mi sono presentato, ho fatto la persona corretta come penso che sono”.