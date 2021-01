I risultati del campionato di Serie B hanno fornito tantissime indicazioni, si sono giocate partite interessanti per le zone alte e basse della classifica. Nel primo match successo dell’Entella che ha avuto la meglio del Pisa con il risultato di 2-1. Dopo un momento veramente negativo si riscatta la Reggiana, vittoria senza problemi contro il Vicenza. Poche emozioni nelle sfide Ascoli-Chievo e Cosenza-Pordenone, il Frosinone rimonta nel finale la Reggina. Il Venezia torna alla vittoria dopo un momento veramente negativo, niente da fare per il Cittadella. Tutti i risultati e come cambia la classifica.

I risultati di Serie B, 19ª giornata

ENTELLA-PISA 2-1

ASCOLI-CHIEVO 0-0

COSENZA-PORDENONE 0-0

FROSINONE-REGGINA 1-1

REGGIANA-VICENZA 2-1

VENEZIA-CITTADELLA 1-0

LA CLASSIFICA