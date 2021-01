Incredibile sconfitta della Roma agli ottavi di finale di Coppa Italia contro lo Spezia, ma soprattutto clamoroso errore in fase di sostituzioni. I giallorossi ci ricascano in termini di regolamento dopo il caso Diawara che è costato lo 0-3 a tavolino contro l’Hellas Verona in campionato.

La squadra di Fonseca ha effettuato il sesto cambio ai supplementari. Sul punteggio di 2-2 si registrano due espulsioni: Mancini e Pau Lopez. La Roma manda in campo Fuzato e Ibanez, il calciatore Pellegrini si rende conto subito del pasticcio, ma è troppo tardi.

Il regolamento prevede infatti cinque cambi in tre slot, escluso l’intervallo, e concede un quarto spazio per le sostituzioni in caso di tempi supplementari; questo spazio non può però utilizzarsi per una sesta sostituzione. Adesso il giudice sportivo dovrà decidere se omologare il 4-2 finale dello Spezia o infliggere, come da regolamento, lo 0-3 a tavolino contro la Roma.