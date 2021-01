Partita un pò sottotono nella 15esima giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Roma e Sampdoria nelle gare delle 15. Sono pochi i voti sopra la media, come emerge dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. I giallorossi non entusiasmato nella sfida contro i blucerchiati, il primo tempo non si sblocca. Nella ripresa qualche occasione in più e la squadra di Fonseca trova il gol del vantaggio: è il solito Edin Dzeko a sbloccare il risultato. Il bosniaco ha ritrovato la migliore condizione fisica ed è sempre più decisivo. La Sampdoria ci prova, ma senza raggiungere il pareggio. Finisce 1-0, la Roma si mantiene a -6 dall’Inter.

Roma-Sampdoria, le pagelle di CalcioWeb

Roma (3-4-2-1): Pau Lopez 6.5; Mancini 6, Smalling 6, Ibanez 6.5; Karsdorp 6.5, Veretout 6, Villar 6 (dal 68′ Cristante 6.5), Bruno Peres 6; Mkhitaryan 6, Pellegrini 6.5 (dall’82’ Perez s.v.); Dzeko 7 (dall’87’ Mayoral s.v.). All.: Fonseca.

Sampdoria (4-4-1-1): Audero 6.5; Yoshida 6.5 (dall’81’ Leris s.v.), Tonelli 6, Colley 5.5, Augello 5.5; Candreva 5.5, Thorsby 6, Ekdal 6, Jankto 5.5; Verre 5.5 (dal 63′ Damsgaard 6); Quagliarella 5 (dall’80 La Gumina s.v.). All.: Ranieri.