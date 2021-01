Grande spettacolo nella partita di Coppa Italia tra Napoli e Spezia, qualificazione per la squadra di Gennaro Gattuso che ha staccato il pass per la semifinale della competizione ed adesso dovrà vedersela con l’Atalanta, il tabellone prende forma. La sfida sembra già in archivio dopo appena 40 minuti, a sbloccare il match è stato Koulibaly poi Lozano, Politano ed Elmas mettono quasi al sicuro la squadra azzurra. Gli uomini di Gattuso sono in grande spolvero, contro una compagine comunque di Serie A e che sta disputando una stagione sorprendente.

Nel secondo tempo i padroni di casa provano a controllare il match, ma lo Spezia riapre la gara in 3 minuti. Prima Gyasi e poi Acampora superano Ospina. Nel finale il risultato non cambia, finisce 4-2.

Le semifinali preannunciano grande spettacolo, in particolar modo il derby d’Italia tra Inter e Juventus. Nell’altra sfida in campo Atalanta e Napoli, si affronteranno due squadre che non rinunciano mai a giocare, anche in questo caso le emozioni sono assicurate.

RISULTATI COPPA ITALIA, IL TABELLONE

INTER-MILAN 2-1

ATALANTA- LAZIO 3-2

JUVENTUS-SPAL 4-0

NAPOLI-SPEZIA 4-2

LE SEMIFINALI