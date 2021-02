E’ l’Atalanta la seconda finalista di Coppa Italia, nell’ultimo atto affronterà la Juventus in una sfida che si preannuncia scoppiettante. Partita dai due volti per la compagine di Gasperini che nel primo tempo ha dominato in lungo ed in largo, dopo 16 minuti la sfida è già sul 2-0. Ad aprire le marcature è stato Duvan Zapata, tiro potentissimo dell’Udinese che ha superato l’incolpevole Ospina. Passano pochi minuti e sempre il colombiano serve un assist perfetto a Pessina per il raddoppio dei padroni di casa.

Nella ripresa il Napoli ci prova con più coraggio, servono due gol per volare in finale. Al 53′ la squadra di Gattuso riapre tutto con il gol di Lozano, l’occasione del pareggio è sui piedi di Osimhen ma Gollini è veramente strepitoso. L’Atalanta spinge in contropiede e ancora Pessina sigla il gol del 3-1 che vale vittoria e finale. In finale sarà Juventus-Atalanta. In alto la FOTOGALLERY con le immagini del match.