Una rivelazione sull’Inghilterra che arriva direttamente dal quotidiano “The Sun”, la Nazionale rischia addirittura l’espulsione dai Mondiali del 2022 a causa delle nuove misure restrittive anti Covid che sono al vaglio del governo britannico. La proposta di Sir Keir Starmer è quella di una quarantena in hotel di 10 giorni per tutti coloro che arrivano nel paese, anche per gli atleti professionisti.

La situazione dell’Inghilterra

L’Inghilterra rischia di non poter prendere parte al prossimo mondiale in Qatar in quanto non potrebbe partecipare alle gare di qualificazione in Polonia, San Marino e Albania. Il rischio è quello di fare i conti con sconfitte a tavolino. Sempre secondo quanto riguarda il Sun la situazione potrebbe riguardare anche Europei, Champions, Europa League ma anche gli altri sport.