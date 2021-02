E’ andata in scena l’Assemblea per quanto riguarda il campionato di Serie A, in particolar modo un argomento caldissimo è quello dei diritti tv. Si tratta di un argomento caldissimo e fondamentale per le squadre del massimo campionato di Serie A perché riguardano la principale fonte di incassi. I club si trovano in una situazione difficile dal punto di vista economico e si è accentuata a causa del Coronavirus. La crisi ha travolto anche i grandi club ed i problemi potrebbero portare a sacrificare qualche calciatore nella prossima sessione di calciomercato.

La situazione dei diritti tv

Anche oggi si è registrata una fumata grigia nell’incontro della Lega Serie A. I 20 club del massimo campionato italiano hanno deciso di rimandare la discussione alla prossima Assemblea. L’appuntamento si è svolto in videoconferenza: in 11 hanno votato per DAZN. Si tratta di Atalanta, Cagliari, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Milan, Napoli, Parma, Udinese e Verona, un numero non sufficiente per vincere la sfida. L’offerta è stata di 840 milioni a stagione per trasmettere 7 gare in esclusiva e 3 in co-esclusiva. La prossima settimana sarà fondamentale.