Continua a tenere banco il caso Suarez. L’attaccante trascina l’Atletico Madrid con prestazioni e gol, ma nel frattempo si continua a parlare dell’esame ‘farsa’ che ha permesso al calciatore di ottenere la cittadinanza italiana. Nel frattempo emergono nuovi dettagli, l’uruguaiano avrebbe ammesso di aver ricevuto in anticipo il file con il testo dell’esame. E’ quanto confermato dal gip nel provvedimento sull’inchiesta che coinvolge anche gli ex vertici dell’Università per Stranieri di Perugia. Nel dettaglio la docente aveva “sollecitato” lo studio del file inviato a Suarez che a sua volta “aveva assicurato di ripassare bene anche durante il volo verso Perugia”.

La docente nega

E’ arrivata la versione anche della docente che ha negato le accuse: “Non si tratta di un copione ma di materiale che abbiamo usato a lezione. Ho detto a Suarez soltanto di prepararsi su tutto quello che avevamo fatto a lezione. Il testo del pdf contiene la presentazione con cui avrebbe cominciato l’esame e perciò avrebbe dovuto memorizzare quella parte di testo”. Secondo il gip la docente avrebbe contribuito “in maniera determinante” all’esame farsa. L’inchiesta è ormai alle fasi finali e presto dovrebbero arrivare le prime decisioni ed eventuali provvedimenti.