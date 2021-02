Un altro infortunio in casa Juventus, si ferma Chiellini nel match di Champions League contro il Porto. Avvio horror della squadra di Andrea Pirlo, papera Szczesny-Bentancur che sbagliano in fase di disimpegno. E’ Taremi a portare in vantaggio i padroni di casa.

La Juventus non riesce a reagire, al 35′ infortunio per Chiellini. Piove sul bagnato per il club bianconero, il difensore costretto al cambio per un problema muscolare, al polpaccio. Al suo posto dentro Demiral. Le condizioni di Chiellini verranno valutate nelle prossime ore.