Nuovi aggiornamenti sul futuro dell’Inter, nelle ultime ore sono circolate voci che riguardano Suning e la cessione della squadra di calcio: il titolo è stato sospeso alla Borsa di Shenzhen e questo inevitabilmente porterà della conseguenze anche per il club nerazzurro. La squadra è concentrata sul campionato, al momento guida la classifica del campionato di Serie A e l’obiettivo è quello di vincere lo scudetto dopo le eliminazioni in Champions League e Coppa Italia. Le voci sul futuro potrebbero condizionare il rendimento in campo della squadra. Inter Media and Communication prende posizione attraverso un comunicato ufficiale.

Il comunicato sull’Inter

Interessanti aggiornamenti sul futuro dell’Inter: “La nostra proprietà è in trattative per fornire una serie di soluzioni nell’ambito della struttura del capitale e della gestione della liquidità. Suning ha confermato il proprio impegno per il sostegno finanziario del club con o senza un supporto esterno. In ogni caso, è ragionevole e prudente rivolgere lo sguardo anche all’esterno. In tal senso, Suning ha nominato consulenti e advisor in Asia per lavorare a stretto contatto in modo da trovare partner strategici, utili sia sotto forma di iniezione di capitale ma non solo. I colloqui con potenziali partner sono costanti”.