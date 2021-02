Il gol di Lukaku apre subito la partita della 24esima giornata del campionato di Serie A tra Inter e Genoa, l’attaccante belga in gol dopo appena 30 secondi. Momento veramente magico per il calciatore che al momento è sicuramente l’attaccante più forte del campionato italiano. La squadra di Antonio Conte ha la ghiotta occasione di scappare in classifica dopo l’ennesimo passo falso della Juventus contro il Verona.

L’Inter inizia la partita contro il Genoa con il botto, i nerazzurri recuperano subito il pallone, scambio tra Lukaku e Lautaro Martinez, l’ex Manchester United incrocia e supera Perin. La squadra di Conte è subito in vantaggio, in basso il VIDEO.