Un lutto ha colpito il calcio italiano ed in particolar modo la Juventus. E’ un giorno triste per tutto il mondo del pallone, è morto l’ex calciatore Benito Boldi, protagonista principalmente con la maglia bianconera. La conferma è arrivata anche dal giornalista Alessandro Alciato: “Se n’è andato un calciatore. Un signore. Un uomo elegante. Una bella persona. Ha giocato nella Spal, nella Juventus, nel Catania, nel Cesena e nella Biellese. Grazie per quelle ultime parole, anche se non le ho potute sentire. Buon viaggio, Benito Boldi. Tvb”.

La storia di Benito Boldi

Benito Boldi è stato un calciatore italiano. Era un terzino, la carriera da calciatore è iniziata dalle giovanili del Pagnacco. Poi la chiamata della Spal e la prima grande esperienza. Si mette in grande mostra e viene chiamato addirittura dalla Juventus. Gioca pochissime partite e torna così alla Spal, poi il nuovo ritorno a Torino. Indossa altre maglie come quelle di Catania e Cesena, infine l’esperienza con la Biellese, quella più importante come presenze senza mai riuscire ad andare in gol.