Massimo Carrera, l’allenatore giusto per riportare il Bari ad altissimi livelli

Il Bari ha deciso di affidare la panchina a Massimo Carrera. Il club ha esonerato l’allenatore Auteri e si è affidato all’ex calciatore della Juventus. Il rendimento della squadra del presidente De Laurentiis è stato fino al momento molto deludente. Partito con ambizioni di promozione diretta, il Bari si trova al secondo posto ma il distacco dalla capolista Ternana è addirittura di 14 punti. In 22 giornate ha conquistato 42 punti frutto di 12 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte, il rendimento non permette nemmeno di partire favorito per i playoff. La fase finale del campionato rappresenta sempre una lotteria, come conferma il risultato della scorsa stagione.

La storia di Massimo Carrera

Massimo Carrera è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore. E’ salito alla ribalta proprio con la maglia del Bari, da calciatore l’esperienza più importante è stata sicuramente alla Juventus con cui ha conquistato un campionato di Serie A, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana, Coppa UEFA e una UEFA Champions League. Le altre avventure sono state con Alessandria, Pescara, Atalanta, Napoli, Treviso e Pro Vercelli. Anche da allenatore è stato protagonista di alcune esperienze, è partito dalle giovanili della Juventus, poi Spartak Mosca e AEK. Adesso l’occasione di dimostrare tutto il valore anche in Italia, in una società ambiziosa come quella del Bari.