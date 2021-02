Ibrahimovic ancora in gol. Il Milan è chiamato a rispondere alle vittorie di Inter e Juventus, la squadra di Stefano Pioli è in campo per la 21esima giornata del campionato di Serie A. I rossoneri non possono permettersi un passo falso contro il Crotone, i calabresi sono in netta difficoltà.

Nel primo tempo il Milan va in gol con Calabria, ma la marcatura viene annullata per un fuorigioco. Al 31′ la sfida si sblocca, grande giocata tra Leao e Ibrahimovic, lo svedese non sbaglia e sigla il gol del vantaggio rossonero. L’ex Inter e Juventus si conferma sempre più decisivo. In basso il VIDEO di Ibrahimovic.