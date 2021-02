Una vera e propria odissea al Bayern Monaco. Il club tedesco si prepara per la sfida del Mondiale per club contro l’Al-Ahly, ma ha dovuto fare i conti con una disavventura. Il viaggio verso Doha ha avuto diversi intoppi dal punto di vista burocratico che hanno portato ben 9 ore di ritardo. La squadra non ha ovviamente gradito. In particolar modo il CEO del Bayern Rummenigge ha tuonato: “Ci sentiamo presi in giro dalle autorità responsabili. Non hanno idea di quale danno abbiano arrecato alla nostra squadra”.

I dettagli sull’odissea del Bayern Monaco

La partenza del Bayern Monaco era prevista alle 23.30 di venerdì. Il club ha pubblicato un comunicato ufficiale. “Invece di decollare poco prima della mezzanotte come inizialmente previsto, l’aereo con a bordo la squadra non è stato autorizzato a decollare fino alle 7 del mattino. A causa del pernottamento non programmato, è stato necessario cambiare l’equipaggio e l’aereo ha dovuto fare scalo a Monaco. Da lì, l’aereo è decollato per Doha alle 9.15”.