Si avvicina il big match della 22esima giornata del campionato, Napoli e Juventus sono pronte ad affrontarsi in una sfida molto importante per le zone altissime della classifica, negli ultimi minuti si è verificata una contestazione nei confronti di Bernardeschi. La squadra di Andrea Pirlo è in grande ripresa e spera di recuperare ancora terreno dalla vetta, la compagine di Gennaro Gattuso è invece reduce dall’eliminazione in Coppa Italia contro l’Atalanta e la posizione dell’allenatore è a serio rischio. La sfida chiarirà meglio gli obiettivi delle due squadre.

La contestazione nei confronti di Bernardeschi

La Juventus è atterrata pochi minuti dopo le 19 all’aeroporto di Capodichino, poi la partenza verso l’Hotel Britannique per l’alloggio in vista della partita contro il Napoli. Presenti circa 30 tifosi bianconeri che hanno incitato la squadra, il più acclamato è stato come al solito Cristiano Ronaldo. Si è sentita anche una frase contro Bernardeschi: “me**a, vattene”, ha urlato un supporter. In basso il video.