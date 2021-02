Si avvicina una nuova giornata per quanto riguarda i campionati di Serie A e Serie B, un argomento sempre molto interessante è quello del meteo, alcune partite si giocheranno in condizioni difficili. Secondo quanto riportano le previsioni meteo di MeteoWeb si partirà subito sotto la neve con la partita tra Bologna e Benevento, che giocheranno sotto la neve e con 0°C. Situazioni al limite anche per le partite di sabato: 0°C anche in Torino-Genoa, Napoli-Juventus si disputerà sotto la pioggia, molto freddo anche a La Spezia per Spezia-Milan, dove il cielo sarà stellato ma la temperatura scenderà a 0°C.

La situazione delle partite di domenica

Roma-Udinese con cielo sereno e +6°C, alle 15:00 Cagliari-Atalanta con cielo sereno e +9°C e Sampdoria-Fiorentina con cielo sereno e +6°C. Crotone-Sassuolo si giocherà con il cielo parzialmente nuvoloso, Inter-Lazio con la temperatura sottozero.

Le partite di Serie B

Anche le partite di Serie B saranno condizionate dal maltempo. Sabato 13 alle ore 14:00 si giocherà Pescara-Venezia, sotto la neve. Salernitana-Vicenza sarà condizionata dalla pioggia, gelo nel match Brescia-Chievo. Nessuna partita è comunque a rischio.