Insieme a Diego Armando Maradona è stato il calciatore più forte della storia: stiamo parlando ovviamente di Pelé. Il brasiliano ha svelato un retroscena che riguarda la sua vita amorosa, l’ex calciatore ha confermato di aver avuto così tante relazioni da aver perso il conto dei suoi figli. Il retroscena è arrivato da un documentario targato Netflix. “In tutta onestà ho avuto molte relazioni, alcune delle quali hanno avuto come conseguenza dei bambini. Ho saputo della loro esistenza soltanto molto tempo dopo”.

I figli di Pelé

Kelly, Edinho, Jennifer e le gemelle Joshua e Celeste sono i figli nati dalle relazioni con le prime due mogli Rosemeri dos Reis Cholbi e Assiria Lemos Seixas. Successivamente dalla relazione con la giornalista Lenita Kurtz è nata la figlia Flavia. L’ex modella Maria da Graca Xuxa aveva avuto una storia con O Rei e ha dichiarato: “Diceva che era una relazione aperta, ma era aperta solo per lui”. Lo stesso Pelé non si era nascosto: “La mia prima moglie, la prima ragazza, lo sapevano. Non ho mai mentito”.