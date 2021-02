Sono stati pubblicati gli squalificati del campionato di Serie A dopo la 23esima giornata, sono arrivate tantissime indicazioni per le zone alte e basse della classifica. L’Atalanta continua ad essere devastante, la squadra di Gasperini ha vinto nettamente contro il Napoli e si è rilanciato in classifica. Solo un pareggio per la Roma contro il Benevento, in zona salvezza colpo grosso del Torino sul campo del Cagliari. Scatto in classifica della Fiorentina contro lo Spezia che ha vinto con il risultato di 3-0, il Genoa non è andato oltre il pareggio contro il Verona. Successo in chiave scudetto dell’Inter contro il Milan, vittoria anche della Juventus con il Crotone. Ok la Lazio contro la Sampdoria, pareggi in Parma-Udinese e Sassuolo-Bologna.

Gli squalificati in Serie A, le decisioni del giudice sportivo

Il Giudice Sportivo dott. Gerardo Mastrandrea, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell’A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione del 23 febbraio 2021, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

a) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

GLIK Kamil (Benevento): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.

HICKEY Aaron (Bologna): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

BANI Mattia (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

BRUGMAN DUARTE Gaston (Parma): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DA SILVA Danilo Luiz (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

DJIMSITI Berat (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ESCALANTE Gonzalo (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

HAKIMI MOUH Achraf (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PEREYRA Roberto Maximil (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

PERRUCHET DA SILVA Adrien Sebastie (Sampdoria): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

ZEEGELAAR Marvin Romeo (Udinese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

b) ALLENATORI

ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 15.000,00

GASPERINI Gian Piero (Atalanta): per avere, al 25esimo del primo tempo, contestando una decisione arbitrale, rivolto al Quarto Ufficiale espressioni irriguardose; per avere, inoltre, all’atto del provvedimento di espulsione, continuato a protestare nei confronti del Direttore di gara al quale gridava espressioni di critica irrispettosa.