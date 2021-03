Caos Fiorentina, si è dimesso l’allenatore Prandelli

E’ caos in casa Fiorentina, il tecnico Cesare Prandelli ha deciso di dimettersi. La stagione del club viola non è stata entusiasmante, ma la posizione in classifica non è poi così drammatica: la squadra occupa la quattordicesima posizione con 29 punti conquistati in 28 partite, frutto di 7 vittorie, 8 pareggi e 13 sconfitte. Il distacco dalla zona rossa è di 7 punti e le ultime prestazioni sono state comunque positive. Il blitz salvezza contro il Benevento aveva avvicinato tantissimo alla salvezza, poi la prestazione positiva contro il Milan, nonostante la sconfitta con il risultato di 2-3.

Le dimissioni di Prandelli

Un ribaltone si è verificato nelle ultime ore, l’allenatore Cesare Prandelli ha rassegnato le dimissioni. E’ arrivato anche il comunicato ufficiale del club e le ragioni sarebbero di tipo personale. L’ex Ct della Nazionale ha dimostrato di essere l’uomo giusto per completare la stagione nata tra mille problemi, la decisione potrebbe avere dunque ragioni extra. Al suo posto pronto il ritorno di Iachini.