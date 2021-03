Cassano punzecchia anche l’Inter: “ha vinto la Champions League senza giocare a calcio”

Antonio Cassano non è mai banale, l’ex calciatore ha abituato a punzecchiare la Juventus, le ultime frasi sono invece contro l’Inter. Il club nerazzurro è pronto a vincere dopo tanti anni, la squadra di Antonio Conte guida la classifica del campionato ed il distacco sul Milan sembra tranquillizzante, così come quello sulla Juventus con i bianconeri che si sono praticamente auto-esclusi dopo il ko casalingo contro il Benevento. L’ultima squadra italiana ad aver vinto la Champions League è l’Inter, era la stagione 2009-2010 con lo storico Triplete conquistato dalla compagine di Mourinho.

Cassano punzecchia l’Inter

Antonio Cassano si conferma senza peli sulla lingua e ha parlato proprio sull’ultima vittoria in Champions League dell’Inter. Ancora ospite di Bobo Tv, il barese ha risposto ad una domanda di Lele Adani che aveva chiesto: “da quanti anni non vinciamo in Europa? L’Inter ha vinto la Champions League nel 2010”.

Cassano risponde così: “devo dirlo, l’Inter è la mia squadra e ha vinto la Champions 11 anni fa, ma non giocando a calcio”. La frase ha fatto scoppiare una discussione tra i tifosi, anche nerazzurri.