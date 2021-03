Crotone-Torino, il gol di Ounas è uno spettacolo. E Serse Cosmi apprezza… [VIDEO]

Il gol di Ounas è da segnalare, così come il successo del Crotone nella sfida salvezza contro il Torino. Si sono concluse le gare delle 15 valide per la 26esima giornata del campionato di Serie A, indicazioni soprattutto per le zone basse della classifica. Tantissimi i gol realizzati, in particolar modo il club calabrese che ha avuto la meglio del Torino, 4-2 il risultato finale.

Vantaggio del Crotone con Simy su calcio di rigore, poi il pareggio di Mandragora. Nella ripresa è ancora Simy a riportare in vantaggio i calabresi, poi il tris di Reca. I granata tornano in partita con Sanabria, in pieno recupero magia di Ounas, la rete del calciatore di proprietà del Napoli è da stropicciarsi gli occhi, anche Serse Cosmi ha apprezzato il gol. In basso il VIDEO.