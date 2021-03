Fiorentina, Ribery saluta al termine della stagione: futuro ancora in Italia?

L’esperienza di Franck Ribery con la maglia della Fiorentina è stata altalenante, le qualità del calciatore francese non sono di certo in dubbio ma il rendimento è stato sicuramente condizionato dai tanti infortuni. L’ex Bayern Monaco è arrivato tra mille aspettative, l’impatto è stato comunque positivo e si è messo in mostra come uno dei calciatori più tecnici del campionato italiano. La situazione di classifica della Fiorentina non è delle migliori, i viola sono in lotta per evitare la retrocessione e le prossime partite saranno fondamentali. Ribery dovrà prendere per la mano la Fiorentina e portarla a raggiungere l’obiettivo salvezza.

Il futuro di Ribery

Ribery è legato da un contratto con la Fiorentina fino a giugno 2021 e non sembrano esserci i margini per il rinnovo del contratto. Lo stipendio pesa tantissimo per le casse del presidente Commisso ed il rendimento non è stato di certo entusiasmante. L’ex Bayern Monaco sta già valutando alcune proposte ed il futuro potrebbe essere ancora in Italia. In particolar modo è forte l’interesse del Monza di Berlusconi e Galliani, la dirigenza vorrebbe ripetere l’operazione Boateng. L’affare è possibile, ma soltanto in caso di promozione del Monza nel campionato di Serie A. Le altre soluzioni portano alla Bundesliga, ma l’intenzione del francese è quella di rimanere in Italia.