I pronostici di Serie A, 28ª giornata: brividi salvezza, il Milan rischia contro la Fiorentina

Dopo le partite di Champions League e Europa League si torna in campo per la 28ª giornata del campionato di Serie A, la stagione entra sempre più nel vivo per gli obiettivi di scudetto e salvezza. Il turno prende il via con la sfida salvezza tra Parma e Genoa, la squadra di D’Aversa è tornata in corsa per l’obiettivo e non può permettersi un passo falso. Sono due le partite fondamentali per la salvezza: Crotone-Bologna e Spezia-Cagliari, rinviata Inter-Sassuolo. Domenica si apre con il lunch match tra Verona e Atalanta, la Juventus affronta il Benevento ed è ancora in corsa per lo scudetto. Trasferta per il Torino contro la Sampdoria e della Lazio con l’Udinese. Il Milan ha intenzione di riscattarsi contro la Fiorentina, big match tra Roma e Napoli.

I pronostici di Serie A, 28ª giornata

PARMA-GENOA OVER – Si preannuncia una partita aperta tra due squadre che hanno bisogno di punti per la salvezza.

VERONA-ATALANTA OVER – Si affrontano due squadre che giocano un calcio bellissimo. La compagine di Gasperini ha intenzione di riscattare il ko contro il Real Madrid, la trasferta può considerarsi insidiosa.

JUVENTUS-BENEVENTO 1 + OVER – I bianconeri pensano ancora allo scudetto e non dovrebbero incontrare problemi contro la squadra di Filippo Inzaghi, in grave crisi. La Juventus dovrebbe vincere con margine.

UDINESE-LAZIO X2 -Dopo il successo contro il Crotone l’obiettivo dei biancocelesti è quello di tornare a casa da Udine con un risultato positivo.

FIORENTINA-MILAN GOAL – E’ una trasferta insidiosa per i rossoneri, reduci dall’eliminazione in Europa League. I viola sono alla disperata ricerca di punti per la salvezza ed il successo contro il Benevento ha permesso di effettuare uno scatto verso l’obiettivo.

ROMA-NAPOLI GOAL – E’ il big match di giornata. Si tratta di uno scontro per la qualificazione in Champions League, entrambe hanno bisogno dei tre punti.

LE ALTRE PARTITE