I risultati di Serie A, 27ª giornata: l’Inter mette le mani sullo scudetto. Bagarre salvezza, la classifica

Si è conclusa la 27esima giornata del campionato di Serie A, sono arrivate indicazioni per le zone alte e basse della classifica. Nei primi anticipi successo della Lazio che ha avuto la meglio con il brivido del Crotone, successo anche dell’Atalanta in casa con lo Spezia. Gol e spettacolo tra Sassuolo e Verona, la partita si è conclusa sul risultato di 3-2. In zona salvezza colpo della Fiorentina contro il Benevento, pareggio tra Genoa e Udinese. Nel lunch match successo del Bologna, il Parma torna in corsa per la salvezza dopo la vittoria contro la Roma. Colpo dell’Inter con il Torino e della Juventus a Cagliari. Infine il big match tra Milan e Napoli, vittoria della squadra di Gattuso. Tutti i risultati e la classifica.

RISULTATI 27ª GIORNATA SERIE A



VENERDI’ 12 MARZO

Ore 15:00

Lazio-Crotone 3-2 (14′ Milinkovic-Savic, 29′ e 50’ rig. Simy, 39′ Luis Alberto, 84′ Caicedo) (LE PAGELLE)

Ore 20:45

Atalanta-Spezia 3-1 (53’, 73’ Pasalic, 55’ Muriel, 81’ Piccoli) (LE PAGELLE)

SABATO 13 MARZO

Ore 15:00

Sassuolo-Verona 3-2 (4’ Locatelli, 43’ Lazovic, 51’ Djuricic, 79’ Di Marco, 81’ Traore) (LE PAGELLE)

Ore 18:00

Benevento-Fiorentina 1-4 (8’, 26’, 45’+1 Vlahovic, 56’ Ionita, 75’ Eysseric)

Ore 20:45

Genoa-Udinese 1-1 (8’ Pandev, 30’ rig. De Paul) (LE PAGELLE)

DOMENICA 14 MARZO

Ore 12:30

Bologna-Sampdoria 3-1 (27’ Barrow, 37’ Quagliarella, 41’ Svanberg, 70’ Soriano) (LE PAGELLE)

Ore 15:00

Parma-Roma 2-0 (9’ Mihaila, 55’ rig. Hernani) (LE PAGELLE)

Torino-Inter 1-2 (62’ rig. Lukaku, 70’ Sanabria, 85’ Lautaro Martinez) (LE PAGELLE)

Ore 18:00

Cagliari-Juventus 1-3 (10’, 25’ rig., 32’ Cristiano Ronaldo, 61’ Simeone) (LE PAGELLE)

Ore 20:45

Milan-Napoli 0-1 (49′ Politano) (LE PAGELLE)

CLASSIFICA SERIE A

INTER 65 MILAN 56 JUVENTUS 55 ATALANTA 52 NAPOLI 50 ROMA 50 LAZIO 46 SASSUOLO 39 VERONA 38 UDINESE 33 SAMPDORIA 32 BOLOGNA 31 FIORENTINA 29 GENOA 28 SPEZIA 26 BENEVENTO 26 CAGLIARI 22 TORINO 20 PARMA 19 CROTONE 15



CLASSIFICA MARCATORI