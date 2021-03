Ibrahimovic torna in Nazionale, l’annuncio è a modo suo: “il ritorno di Dio” [FOTO]

Zlatan Ibrahimovic è impegnato a recuperare da un infortunio, lo svedese non è sceso in campo nelle ultime partite del Milan, ma può festeggiare la convocazione con la Svezia. L’assenza dell’attaccante è stata pesantissima e si è sentita soprattutto nella sfida contro il Napoli, la sconfitta ha complicato la corsa verso lo scudetto e la squadra di Pioli dovrà garantirsi la qualificazione in Champions League nelle prossime partite. Ibra è stato un assoluto protagonista dell’edizione di Sanremo, il futuro è assicurato anche nel mondo dello spettacolo. L’attaccante adesso è concentrato sul campo e l’obiettivo è ancora quello di togliersi tante soddisfazioni.

Ibrahimovic convocato in Nazionale

Nel frattempo è arrivata anche l’ufficialità della convocazione con la Nazionale svedese. Il calciatore del Milan è stato infatti inserito nella lista del c.t. Janne Andersson per le partite contro Georgia, Kosovo ed Estonia tra qualificazioni ai mondiali e amichevoli. Ibrahimovic non gioca in Nazionale dal 2016 e diventerà il calciatore più anziano ad indossare la maglia della Svezia. L’annuncio è arrivato direttamente dallo stesso calciatore, a modo suo: “il ritorno di Dio”, con una foto che lo ritrae con la maglia della nazionale svedese. L’obiettivo è quello di essere protagonista ad Euro 2021.